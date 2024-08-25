وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن مدة التمويل ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين، ويهدف إلى "تمويل أغراض الشركة العامة".

وتشمل قائمة البنوك التي تم الاتفاق معها: بنك أبوظبي التجاري، شركة بنك أوف أمريكا أوروبا، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، البنك الصناعي والتجاري الصيني (ماكاو) المحدود، جي بي مورغان سيكيوريتيز، بنك ميزوهو المحدود، بنك إم يو أف جي المحدود (فرع مركز دبي المالي العالمي – دبي)، بنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود، بنك اس ام بي سي الدولي، البنك السعودي للاستثمار، بي إن بي باريبا، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، انتيسا سان باولو – فرع دبي، ناتيكسيس (فرع مركز دبي المالي العالمي).

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، حققت أرباحا بقيمة 5.2 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة حوالي 16.6 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية ونمو قاعدة العملاء.