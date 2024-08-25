وقال باول في كلمة ترقبها كثيرون أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية إن "الوقت حان" لخفض أسعار الفائدة وإن "المخاطر التي تزيد من التضخم تضاءلت".

وأضاف باول في كلمته التي بدا أنها تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، والذي سيكون الأول منذ أكثر من أربع سنوات، "لا نرى أو نرحب بمزيد من الضعف في أوضاع سوق العمل"، معبرا عن ثقته في أن التضخم صار قريبا من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي إذ أن معظم عملات تلك الدول مربوطة بالدولار.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة بعد أن قفز سهم شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) 9.9 بالمئة بعد إعلانها توزيع أرباح ربع سنوية بواقع 0.55 ريال للسهم لفترة السنوات الثلاثة المقبلة بدءا من الربع الرابع.

كما صعد سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على اثنين بالمئة للبرميل يوم الجمعة لتتعافى بعد خسائر في الأيام السابقة بسبب زيادة مخزونات الخام الأمريكي وضعف توقعات الطلب في الصين.

ونزل المؤشر القطري 0.2 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي-مصر 1.1 بالمئة.