وأضافت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية أن حصتها ستكون 46.34 بالمئة في الكيان الجديد وذلك من خلال المساهمة العينية بمركز التعمير التجاري للجملة، بينما تساهم شركة الرياض القابضة بمركز المعيقلية التجاري وسوق الديرة بما يمثل نسبة 53.66 بالمئة من الشراكة.

وتقع هذه الأصول على الأراضي المملوكة للشركتين وسط مدينة الرياض والتي تشمل أسواق التعمير ومركز المعيقلية وأسواق الديرة.

وأضاف البيان أن الشراكة تهدف إلى تأسيس كيان يمتلك الأصول ويلعب دور المطور والمشغل الرئيسي لأسواق منطقة قصر الحكم، من خلال الاستفادة من تجربة الشركتين في إقامة المشروعات العقارية التجارية والخدمية وإدارتها وتطويرها.