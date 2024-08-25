وبدأت الشركة، اليوم، فترة عملية بناء سجل الأوامر، للطرح الذي يشمل 7.5 مليون سهم، بما يمثل 30 بالمئة من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين.

ووفقا للنطاق السعري المعلن، فإن الماجد للعود تسعى لجمع ما بين 675 مليون ريال و705 ملايين ريال (187.5 مليون دولار) من بيع أسهمها في الطرح العام.

وقالت الشركة إنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 1.5 مليون سهم تمثل نسبة 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

ومن المقرر أن تستمر عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات حتى يوم الخميس المقبل.

تأسست الماجد للعود في 1956 ونمت منذ ذلك الحين لتمتلك 237 متجرا في السعودية و49 متجرا آخر في منطقة الخليج حتى نهاية العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحا 767 مليون ريال (حوالي 204.4 مليون دولار) العام الماضي، مع تسجيل هامش ربح 66.6 بالمئة.