وقال بنك برقان في إفصاح على موقع بورصة الكويت إن عملية الاستحواذ مشروطة باستكمال الدراسات الضرورية واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في البلدين.

يذكر أن بنك برقان، ومقره الكويت، تأسس في عام 1977، ويتبعه عدة مصارف تشمل بنك برقان تركيا، وبنك الخليج الجزائر (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس). كما يتواجد بنك برقان في الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتبه التمثيلي، برقان للخدمات المالية المحدودة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بحصة أغلبية لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).