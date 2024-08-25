وأضافت الوزارة أن الإجراء الأميركي يعطل النظام التجاري الدولي ويعوق التبادلات الاقتصادية الطبيعية. وأوضحت أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها بكل حزم.

وقال متحدث باسم الوزارة "الصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارساتها الخاطئة على الفور وستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وأعلنت واشنطن الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد، في روسيا والخارج وبينهم العديد من الشركات الصينية.

وتشمل العقوبات شركات في الصين تقوم بشحن الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وأدوات الآلات إلى روسيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية يوضح العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف الأفراد والشركات داخل وخارج روسيا "الذين تمكن منتجاتهم وخدماتهم روسيا من دعم جهودها الحربية والتهرب من العقوبات".

والأحد، وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الخطوة بـ"عقوبات أحادية الجانب نموذجية" من شأنها "تعطيل النظام والقواعد التجارية الدولية، وتعيق التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية الطبيعية، وتهدد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".

وحذرت الولايات المتحدة الصين مرارا حول دعمها لصناعة الدفاع الروسية.

رفضت بكين الاتهامات لها بدعم الجهد الحربي الروسي مشددة على أن موقفها "منفتح وفوق الشبهات" بينما اتّهمت الغرب بتغذية النزاع عبر تزويد كييف بالأسلحة.