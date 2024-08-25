تهدف المذكرة إلى تسريع تطوير برامج في سوق إعادة التمويل العقاري في السعودية، والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، ما ينعكس على زيادة استقرار سوق التمويل العقاري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامجي الإسكان وتطوير القطاع المالي باعتبارهما ممكنين لرؤية المملكة 2030، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد فهد العبد الجبار: "إن الاتفاقية الجديدة مع شركة بلاك روك تأتي ضمن مساعي الشركة لتوسيع مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في سوق إعادة التمويل العقاري في المملكة، وذلك من خلال العمل مع الجهات التنظيمية لإنشاء أطر عمل منظمة وقابلة للتطوير، واستحداث فرص استثمارية جذابة في الأوراق المالية المتصلة بإعادة التمويل العقاري".

وأضاف العبد الجبار أن الاتفاقية تهدف إلى جذب المستثمرين الدوليين وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري بما يتوائم مع النمو المتزايد الذي يشهده قطاع التمويل العقاري، بالإضافة إلى دمج المعايير العالمية مع الفرص المحلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتنمية سوق تمويل عقاري ثانوي أكثر تطوراً وابتكاراً، بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة بلاك روك بالشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لبلاك روك السعودية، يزيد المبارك، أن اتفاقية الشراكة تستهدف تطوير أسواق رأس المال المتعلقة بالإسكان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة SRC الرائدة في مجال تطوير حلول إعادة التمويل العقاري للبنوك السعودية وشركات التمويل العقاري، معربا عن تطلعه إلى تعزيز سوق التمويل العقاري وحلول أسواق رأس المال الأخرى، وذلك بهدف تمكين المستثمرين العالميين من المشاركة في هذه الفئة المتنامية عالية الجودة من الأصول ذات الدخل الثابت.

وتأسست خلال العام الحالي شركة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمار (BRIM)، التي ستشمل استراتيجيات الاستثمار عبر مجموعة من فئات الأصول للسوق السعودية؛ بما في ذلك الأسواق العامة والخاصة والتي يديرها فريق استثماري مقره الرياض.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتكون ركيزة أساسية لدعم منظومة الإسكان من خلال ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة سعياً منها لاستمراره واستقراره، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.