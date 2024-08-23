وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2508.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 1442 بتوقيت غرينتش لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار سجله يوم الثلاثاء.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2546.20 دولار.

وقال باول إن "الوقت قد حان" ليخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة وإن التضخم أصبح قريبا من هدف البنك البالغ اثنين بالمئة، في دعم صريح لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب.

وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمئة كما نزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عقب خطاب باول، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تاي وونغ وهو متداول مستقل في المعادن في نيويورك، لوكالة رويترز: "تتفاعل أسواق الأصول جيدا على الأقل مبدئيا مع تعليق باول الذي ينطوي على نهاية مفتوحة إلى حد ما بأن الوقت قد حان لتعديل السياسة".

وأضاف "من المتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعه قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي في سبتمبر".

وقال أليكس إبكاريان الرئيس التنفيذي للعمليات في أليجينس غولد إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة قد تدفع الذهب إلى نطاق بين 2550 و2600 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 67.5 بالمئة خفضا بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل في حين يتوقع 32.5 بالمئة خفضا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفعت 2.1 بالمئة تقريبا خلال الأسبوع.

وصعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 958.35 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 947.50 دولار.