وأضاف باول أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر.

وقال باول في الندوة الاقتصادية التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن ثقته زادت في أن التضخم على مسار ثابت نحو العودة إلى الهدف البالغ 2 بالمئة الذي يسعى إليه البنك.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك سيبذل كل ما بوسعه لدعم قوة سوق العمل مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار، مضيفا: "لا نرحب أو نسعى للمزيد من الشح في سوق العمل".