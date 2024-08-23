وشهد الين تحركات كبيرة نسبيا اليوم الجمعة، ليصعد 0.3 بالمئة إلى 145.82 مقابل الدولار بعد أن أكد أويدا عزمه على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم في مساره للوصول إلى هدف الاثنين بالمئة بشكل مستدام.

وفي حديثه أمام البرلمان، حيث جرى استدعاؤه لشرح قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في يوليو، حذر أويدا من أن الأسواق لا تزال متقلبة وقد تؤثر على توقعات التضخم للبنك المركزي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.11 بالمئة عند 101.37 وظل بالقرب من أدنى مستوى له في عام 2024 عند 100.92 الذي لامسه يوم الأربعاء. ويتجه المؤشر نحو الأسبوع الخامس على التوالي من الخسائر.

ومن المقرر أن يتحدث باول في مؤتمر أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش) وستتابع الأسواق الخطاب بحثا عن مؤشرات حول موعد ومقدار خفض الفائدة الأميركية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 76 بالمئة خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، مع تراجع توقعات خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

وصعد اليورو 0.1 بالمئة عند 1.1123 دولار في أحدث معاملاته، مقتربا من أعلى مستوى في 13 شهرا الذي لامسه يوم الأربعاء، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3125 دولار، أي دون أعلى مستوى في 13 شهرا الذي سجله أمس الخميس.