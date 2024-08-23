ونجح بنك سنغافورة، أحد أكبر البنوك الخاصة في آسيا، في زيادة أصوله المدارة إلى 116 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 من حوالي 20 مليارا في 2010، وفقا لأحدث بيانات مالية متاحة للبنك غير المدرج في البورصة.

وأوضح خانا ،وهو أيضا رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لأوروبا والشرق الأوسط في بنك سنغافورة، لرويترز "أصبحت الإمارات، وخاصة دبي، وجهة رئيسية لأصحاب الملايين من حول العالم بعد كوفيد".

وأضاف "كان هذا مدفوعا برغبة الناس في البحث عن بدائل واستراتيجيات حكومية إيجابية لجذب الأثرياء إلى هذه الأجزاء من العالم، وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية المواتية ونظام التأشيرة الذهبية".

ويقوم عدد متزايد من مديري الثروات في آسيا بتوسيع أو إنشاء مكاتب في دبي، والاستفادة من العلاقات الدبلوماسية الدافئة بين الصين والشرق الأوسط.

وقال خانا "أعتقد شخصيا أن العقد المقبل، فيما يتعلق بإدارة الثروات، سيكون عقد آسيا والشرق الأوسط إلى حد كبير".

ووفقا لتقرير الثروة العالمية لعام 2024 الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، ارتفع صافي الثروة العالمية، التي تشمل الثروة المالية والالتزامات والأصول الحقيقية، 4.3 بالمئة العام الماضي من 0.2 بالمئة قبل عام، فيما شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قفزة بنسبة 7.8 بالمئة.