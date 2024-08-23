واختتم المؤشر نيكي تعاملات الجمعة على ارتفاع 0.4 بالمئة إلى38364.27 نقطة بعد أن بدأ اليوم مرتفعا ثم تراجع في منتصف الجلسة ليعاود الارتفاع بعد ذلك.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة.

وشهد الين تعاملات متقلبة أيضا بسبب تعليقات أويدا، ليرتفع في أحدث تداول بنحو 0.5 بالمئة إلى 145.65 مقابل الدولار، ليعوض معظم انخفاضات أمس الخميس.

وتترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول السنوية للبنك المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، ارتفع 175 سهما وتراجع 50 سهما.

وسجل قطاع التكنولوجيا التراجع الوحيد من بين قطاعات المؤشر نيكي، إذ اقتفت أسهم شركات الرقائق أثر موجة بيع الليلة الماضية شهدتها أسهم أقرانها في وول ستريت.

وتراجع سهم عملاقة تصنيع آلات صنع الرقائق طوكيو إلكترون 2.52 بالمئة.

وهوى سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق أدفانتست 3.41 بالمئة ليصبح الأكثر تراجعا على المؤشر من حيث النسبة المئوية. وفقد سهم شركة ليزرتيك 3.09 بالمئة.

وفي المنطقة الخضراء، واصل قطاع الرعاية الصحية مكاسبه القوية مستفيدا من تقدم سهم سوميتومو فارما 3.53 بالمئة.

وحقق سهم شارب كورب لصناعة الإلكترونيات أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي، إذ قفز نحو سبعة بالمئة بعد أن كشف تقرير أن شركة سوفت بنك تجري محادثات لاستثمار نحو 100 مليار ين (686.72 مليون دولار). وارتفع سهم سوفت بنك 0.48 بالمئة.