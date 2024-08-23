يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه نيروبي لاستضافة قمة أميركية إفريقية للطاقة النووية الأسبوع المقبل. وبحسب وسائل إعلام كينية فإن تكلفة بناء المحطة النووية البالغة طاقتها ألف ميغاوات، بنحو 3.5 مليار يورو.

وتثير المحطة التي من المقرر أن تشيّد على ساحل المحيط الهندي، حفيظة ناشطين والسكان الذين يشعرون بالقلق من تأثيرها على البيئة.

يذكر أن كينيا سبق أن وقعت اتفاقيات مع عدة دول أبرزها الصين عام 2015، لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في 2025. لكن هذا المشروع لم يبصر النور.

وقال مودافادي في البيان إن المشروع يهدف إلى زيادة قدرات كينيا في مجال انتاج الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد على أن "كينيا تلتزم أداء دور ريادي في مجال الطاقة النظيفة، وتركز على تطوير التكنولوجيا النووية في إطار استراتيجيتها للطاقة المستدامة".

يذكر أن كينيا تولد حوالي 90 بالمئة من طاقتها حاليا من مصادر متجددة، أبرزها الطاقة الحرارية الأرضية، وأيضا الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح، وتسعى البلاد إلى رفع هذه النسبة إلى 100 بالمئة بحلول عام 2030.