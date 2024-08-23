تحديث الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2488.74 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0257 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2524.30 دولار.

وتراجعت الأسعار بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع بعدما سجلت مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار الثلاثاء. ويأتي الانخفاض الأسبوعي على خلفية ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "بقاء الذهب دون مستوى 2500 دولار قد يكون مؤقتا، إذ أن أساسيات السوق تبدو داعمة للمعدن الثمين".

ويترقب المتعاملون تصريحات باول المقررة عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.03 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 950.55 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 926.75 دولار.