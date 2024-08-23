تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا إلى 77.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 73.05 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان للمرة الأولى في خمس جلسات أمس الخميس بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وهو ما ساعد في تهدئة بعض المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للنفط.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأميركي ليوليو الذي نشر الأربعاء أن معظم مسؤولي البنك يعتقدون أن البنك ماض لخفض الفائدة الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا أسبوعيا بنحو ثلاثة بالمئة، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لانخفاض بحوالي خمسة بالمئة.

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن عدلت الحكومة الأميركية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى مارس.

وأثار ذلك مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة مما قد يضر بالطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وقال محللون في (إف.جي.إي) للاستشارات في مذكرة للعملاء إن الضغط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس ساعد في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات مما انعكس على أسعار النفط هذا الأسبوع.

وبدأ الوفدان الأميركي والإسرائيلي جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة أمس الخميس لحل الخلافات بشأن اقتراح للهدنة.