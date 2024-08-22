وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الخميس، إن مبيعات المساكن ارتفعت 1.3 بالمئة الشهر الماضي إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 3.95 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد المنازل المعاد بيعها إلى معدل 3.93 مليون وحدة.

وانخفض عدد المنازل المعاد بيعها، والتي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

وارتفع متوسط سعر المسكن القائم 4.2 بالمئة مقارنة مع العام الماضي إلى 422.600 دولار.