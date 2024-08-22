وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.41 بالمئة، إلى 76.36 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أي 0.25 بالمئة، إلى 71.80 دولار للبرميل عند الساعة 1031 بتوقيت غرينتش.

وتراجع خام برنت 4.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط ستة بالمئة في الفترة ذاتها.

وأظهر تقرير أمس الأربعاء إحصاءات معدلة بالخفض لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتترقب الأسواق أيضا أن توقف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمجموعة الأوسع التي تضم حلفاء مثل روسيا والمعروفة باسم أوبك+، بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية في أكتوبر، مما سيساهم في إضافة المزيد من المعروض.

وساهمت المخاوف بشأن كيفية تطور إنتاج أوبك+ في الربع الرابع إذا ألغيت التخفيضات في زيادة التراجع في الأسعار.

وفي الشرق الأوسط، تراجعت المخاوف الجيوسياسية بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ورغم انتهاء الجهود الدبلوماسية الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع دون إحراز أي تقدم نحو التوصل لاتفاق هدنة.