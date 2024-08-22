وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 514.90 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش.

وسجل قطاع التجزئة ارتفاعا قويا، بدعم مكاسب 5.3 بالمئة لسهم جيه.دي سبورتس بعد أن أعلنت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية عن تحسن في نمو المبيعات الأساسية في الربع الثاني من العام.

لكن خسائر أسهم قطاع الطاقة مثلت أكبر ضغط، إذ انخفضت 0.6 بالمئة في ظل تراجع أسعار النفط لخامس جلسة وسط قلق بشأن توقعات الطلب العالمي.

ومن المقرر أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومنطقة اليورو بين الساعة 0715 و0830 بتوقيت غرينتش.

وتصدر بيانات ثقة المستهلك في منطقة اليورو الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، في حين من المقرر أن تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات الأميركي وطلبات إعانة البطالة الأولية في وقت لاحق من اليوم.

وعلى صعيد الشركات، هوى سهم شركة إيجون أربعة بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين الهولندية إن مقياسها الرئيسي لتوليد رأس المال انخفض في النصف الأول من العام.

وقفز سهم دويتشه بنك 2.5 بالمئة بعد أن توصل إلى تسويات مع أكثر من نصف المدعين الذين اتهموا المجموعة المصرفية بدفع مبالغ أقل من مستحقاتهم.