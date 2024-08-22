وبحسب البيان فإن المشروع هو محطة صناعية جديدة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار، ستزود مجمع البتروكيماويات في الجُبيل بالمنطقة الشرقية في المملكة. ولم يذكر البيان قيمة التمويل.

ويأتي إنجاز صفقة التمويل عقب إبرام "طاقة" و"جيرا" في مارس 2024 اتفاقية لشراء الكهرباء والبخار مع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" وهي مشروع مشترك مملوك من قبل كل من "أرامكو السعودية" و"توتال إنرجيز".

ستوفر محطة الإنتاج المشترك الجديدة ما يقارب 475 ميغاوات من الكهرباء وحوالي 452 طن في الساعة من البخار المُنتج بواسطة توربينات الغاز العاملة بالدورة المركبة ذات التقنية العالية. وسيتم تطوير المحطة بواسطة شركة ذات غرض خاص تحمل اسم "نجم للإنتاج المشترك المحدودة"، مملوكة بشكل مشترك من قبل "طاقة" بنسبة 51 بالمئة، وشركة "جيرا" بنسبة 49 بالمئة بموجب عقد مدته 25 عاماً وفق نظام البناء والتملك والتشغيل، قابل للتمديد خمس سنوات بالاتفاق المتبادل. وستتولى "طاقة" و"جيرا" مسؤولية عمليات التشغيل والصيانة في المحطة عبر شركة أخرى مخصَّصة لهذا الغرض.

ويتيح المشروع إمكانية مستقبلية لإنشاء محطة لاحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تشغيل المحطة بالهيدروجين إلى جانب الغاز. ومن المُتوقع أن يضمّ مجمّع "ساتورب الموسع الاستراتيجي للبتروكيماويات" إحدى أكبر وحدات التكسير البخاري لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج العربي.