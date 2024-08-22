وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير قد ارتفعت بنسبة 10.5 بالمئة في الربع الثاني 2024 على أساس سنوي، إلى نحو 73.73 مليار ريال، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وصعدت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 1.4 بالمئة.

وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، إلى نحو 295 مليار ريال، بحسب بيانات الهيئة.

وجاء التراجع نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3 بالمئة إلى نحو 220.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 228.3 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

وارتفعت الواردات بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 196.14 مليار ريال.

شهر يونيو

في سياق متصل، أفادت نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر يونيو 2024 أن قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2024 بلغت 21.6 مليار ريال، مقابل 20.1 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، وذلك بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريال، بنسبة 7.3 بالمئة.

فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر يونيو 2024 بلغت 66.3 مليار ريال، مقابل 73.2 مليار خلال شهر يونيو 2023، وذلك بانخفاض مقداره 6.8 مليارات ريال، وبنسبة 9.3 بالمئة، وكان لانخفاض الصادرات البترولية الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

كما انخفضت الصادرات السلعيَّة خلال شهر يونيو عام 2024 حيث بلغت 87.9 مليار ريال، مقابل 93.3 مليار ريال خلال شهر يونيو عام 2023، وذلك بانخفاض مقداره 5.4 مليارات ريال، وبنسبة 5.8 بالمئة.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو 2024 حوالي 57.7 مليار ريال، مقابل 60.8 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، وذلك بانخفاض مقداره 3.1 مليار ريال، وبنسبة 5.1 بالمئة.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 30.19 مليار ريال في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 32.47 مليار ريال في يونيو من 2023، بانخفاض 7 بالمئة على أساس سنوي.