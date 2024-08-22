وانخفض الدولار إلى ما دون مستوى 145 ينا المهم معنويا بعد أن انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية، قبيل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في وقت لاحق من اليوم وخطاب متوقع لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية للبنك المركزي غدا الجمعة.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.19 بحلول الساعة 0452 بتوقيت غرينتش. وانخفض إلى 100.92 أمس الأربعاء للمرة الأولى هذا العام.

وتراجع اليورو على نحو طفيف إلى 1.1143 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.11735 دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو 2023.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3084 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.31195 دولار في الجلسة السابقة، وهو أيضا مستوى شوهد آخر مرة في يوليو 2023.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ذكر تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية الأربعاء أن الاقتصاد أضاف وظائف أقل بكثير مما أظهرته البيانات قبل ذلك خلال العام حتى مارس.

وانخفض الدولار 0.11 بالمئة إلى 145.095 ين بعد أن هبط في وقت سابق إلى 144.86 ين.

وخسر الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة إلى 0.67315 دولار، متراجعا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع سجله أمس الأربعاء عند 0.6761 دولار، وسط أداء متباين لأسهم آسيا والمحيط الهادي اليوم الخميس.

وسجل اليوان الصيني ارتفاعا طفيفا عند 7.1292 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية، لكنه انخفض عن أعلى مستوى سجله أمس الأربعاء عند 7.1135.

وبالنسبة العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.8 بالمئة إلى 60735 دولارا.