وسيتم إنشاء محطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البرية في ميناء العقبة بقدرة تغويز 720 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

وذكرت "إيه.جي اند بي" في بيان أُرسل مساء الأربعاء أن المحطة سيتم الانتهاء منها وتشغيلها وتسليمها في غضون 22 شهرا على أن يبدأ التشغيل بحلول الربع الثاني من عام 2026.

وقالت الشركة إن "الأردن يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاته في الكهرباء والصناعة، لكنه يواجه تحديات تتعلق بموثوقية الإمدادات. وستوفر محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة للأردن المرونة اللازمة للوصول إلى الغاز الطبيعي المسال من مختلف الموردين العالميين، مما يضمن مصدر طاقة مستقرا وآمنا".

يتألف الكونسورتيوم من (إيه.جي اند بي) وشركة تابعة لها تسمى (جاز إنتيك) وعيسى حدادين للإنشاءات ومقرها الأردن. وقد مُنح العقد للكونسورتيوم من قبل (شركة تطوير العقبة) للبنية التحتية والمملوكة للدولة.

ولدى (إيه.جي اند بي) محطة استيراد في الفلبين، وفي وقت سابق من هذا العام اشترت حصة 49 بالمئة من محطة (كاي ميب) للغاز الطبيعي المسال في فيتنام.

وفازت في مارس أيضا بعقد مدته 20 عاما لتطوير وتملّك وتشغيل محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبنية أساسية أخرى للغاز في شرق إندونيسيا.