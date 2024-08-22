تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 76.08 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 71.88 دولار للبرميل عند الساعة 0036 بتوقيت غرينتش. وخسر العقدان أكثر من دولار بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

ولامس خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير أمس الأربعاء بعد أن أظهرت إحصاءات معدلة للتوظيف في الولايات المتحدة عددا أقل من الوظائف مقارنة بتقارير سابقة، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومحت بيانات الوظائف المعدلة أثر الدعم الناجم عن انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

وخلال التعاملات المبكرة الخميس، توقف الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط الليلة الماضية وسط تركيز الأسواق على احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية في الأمد القريب.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقده المركزي الأميركي في نهاية يوليو أن المجلس في طريقه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن رجحت "أغلبية كبيرة" من المسؤولين مثل هذا الإجراء.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وظلت المخاطر الجيوسياسية تحظى أيضا باهتمام المستثمرين.

وفي الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن، ووصف المحادثات المرتقبة في القاهرة بأنها حاسمة.