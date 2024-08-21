جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقائه في الكرملين بالعاصمة موسكو، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، الذي يجري زيارة رسمية لروسيا.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات التجارية بين روسيا والصين تتطور بسرعة.

وتابع: "هناك خطط مشتركة واسعة النطاق ومشاريع اقتصادية وإنسانية بين بلدينا ستستمر لسنوات طويلة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

بدوره قال لي إن روسيا أظهرت نموا اقتصاديا مستقرا خلال 12 عاما تحت قيادة بوتين.

وأكد أن العلاقات بين البلدين وصلت مستوى "غير مسبوق"، مضيفا: "نحن مستعدون لتنفيذ الاتفاقيات التي توصلنا إليها معكم على أعلى المستويات وتوسيع هذا التعاون باستمرار".

يشار أن روسيا والصين أبرمتا عدة اتفاقيات في مجالات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والجمارك والتعليم والكيمياء، في إطار زيارة لي لموسكو.