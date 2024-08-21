وذكرت أربعة مصادر مطلعة على جهود جمع التبرعات لرويترز إنه تسنى جمع المبلغ لهاريس في أربعة أسابيع منذ دخولها السباق الرئاسي يوم 21 يوليو الماضي.

وجمعت هاريس 200 مليون دولار في أول أسبوع من حملتها الانتخابية في أثناء حشدها الدعم لتصبح مرشحة الحزب.

وجمع فريق هاريس 310 ملايين دولار في يوليو، ليتجاوز إجمالي المبلغ الذي جمعته هي وبايدن قبل انسحابه مليار دولار، وهو أسرع تجاوز لعتبة جمع التبرعات هذه في التاريخ، وفقا للحملة.

وقالت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليو، فيما جمعت هاريس 327 مليونا.

وتفوقت حملة الرئيس السابق في جمع التبرعات على بايدن في الربع الثاني.

واستمر الحماس لهاريس في أغسطس، وهو ما ظهر في تبرعات المانحين بمبالغ صغيرة، إذ حضر آلاف الأشخاص إلى مسيراتها في الولايات المتأرجحة بجميع أنحاء البلاد.

وأثنت هاريس على بايدن الاثنين في الليلة الأولى للمؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاجو، حيث أشاد الرئيس في خطابه بسجل إدارته وحث الناخبين على دعم هاريس ونائبها، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، في نوفمبر.