وقال بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع الرئيس التنفيذي لشركة إيرلينك روجر فوستر، إن من شأن هذا الاستثمار زيادة إتاحة رحلات الخطوط الجوية القطرية للركاب في المدن الأفريقية.

وقال فوستر إن هذا الاستثمار سيسمح لإيرلينك بالتوسع في أسواق جديدة في أفريقيا، مشيرا إلى أن الشركة لن تتوسع خارجالقارة.

وتسير إيرلينك حاليا رحلات إلى أكثر من 45 وجهة في 15 دولة أفريقية.

ولم يكشف المسؤولان عن قيمة الاستحواذ الذي جرى الاتفاق عليه رسميا الثلاثاء، وقال المير إن إتمام الاتفاق لا يزال يتطلب موافقة الجهات التنظيمية.

وتمتلك الخطوط الجوية القطرية أيضا حصص أقلية في مجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز) وخطوط لاتام الجوية وخطوط كاثي باسيفيك الجوية وخطوط تشاينا ساذرن (خطوط جنوب الصين الجوية).

كما تجري الخطوط الجوية القطرية محادثات للاستحواذ على حصة أقلية في شركة رواند إير الرواندية، وكانت قد اتفقت مع الحكومة الرواندية في 2019 على الاستحواذ على حصة أغلبية في مطار دولي جديد في رواندا.

ولدى إيرلينك بالفعل اتفاق لمشاركة الرمز مع الخطوط الجوية القطرية، وهو ما يسمح لأي من الشركتين ببيع التذاكر على الرحلات التي تسيرها الأخرى.