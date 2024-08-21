وقعت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عقدا لبيع ونقل ملكية أسهم، خارج قاعة التداول، لكامل حصتها في مصرف الشارقة الإسلامي مقابل 1.294 مليار درهم (352.36 مليون دولار).
وقالت المجموعة في بيان للبورصة الكويتية، الثلاثاء، إن حصتها البالغة 588.3 مليون سهم تمثل 18.18 بالمئة من أسهم مصرف الشارقة الإسلامي.
وقال البيان إن البيع سيبقى "معلقا على صدور الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية وفق القانون".
والطرف المشتري هو وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومصرف الشارقة الإسلامي. وتم البيع بسعر 2.20 درهم للسهم الواحد.