وقالت المجموعة في بيان للبورصة الكويتية، الثلاثاء، إن حصتها البالغة 588.3 مليون سهم تمثل 18.18 بالمئة من أسهم مصرف الشارقة الإسلامي.

وقال البيان إن البيع سيبقى "معلقا على صدور الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية وفق القانون".

والطرف المشتري هو وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومصرف الشارقة الإسلامي. وتم البيع بسعر 2.20 درهم للسهم الواحد.