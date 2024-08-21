وتأثر الدولار بتراجع عوائد السندات الأميركية، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس، عندما هوت العوائد إلى أقل مستوى في أكثر من عام بعد أن أثارت أرقام الوظائف الشهرية الضعيفة بشكل مفاجئ مخاوف الركود.

وسيحظى الخطاب الرئيسي الذي سيلقيه باول الجمعة في ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بمتابعة وثيقة بحثا عن أي تلميحات عن الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وما إذا كان من المرجح خفض تكاليف الاقتراض في كل اجتماع لاحق للبنك.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير عند 101.34 في الساعة 0026 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه 0.5 بالمئة أو أكثر في كل من الجلسات الثلاث السابقة.

وارتفع اليورو إلى 1.1131 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3033 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 1.3054 دولار أمس الثلاثاء، وهو المستوى المسجل آخر مرة في يوليو من العام الماضي.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 144.98 ين، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 144.945 ين، لينزل دون الحاجز النفسي المهم البالغ 145 ينا للمرة الأولى منذ السادس من أغسطس.

أما الدولار الأسترالي فقد حوم عند مستوى أقل قليلا من أعلى مستوى في شهر أمام العملة الأميركية عند 0.6749 دولار الذي سجله أمس الثلاثاء. وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.61585 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ الثامن من يوليو.