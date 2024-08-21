وانخفض سهم ترامب ميديا إلى 21.33 دولار، أي أكثر من أربعة بالمئة. وأنهى السهم التعاملات منخفضا 3.7 بالمئة عند 21.42 دولار، في ثامن جلسة من الخسائر على التوالي.

كما تأثر السهم بتراجع ترامب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهان على الانتخابات في الأسابيع القليلة الماضية، حيث اعتبر بعض المتداولين الأفراد سهم الشركة رهانا على ما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية.

ووصل السهم إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 79.38 دولار خلال ظهوره الأول في بورصة ناسداك في 26 مارس بعد الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة ترامب ميديا التي يعد تطبيق تروث سوشال من أصولها الرئيسية عن خسارة ربع سنوية بلغت 16.4 مليون دولار، وإيرادات بلغت 837 ألف دولار فقط. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4.3 مليار دولار، بانخفاض عن أكثر من ثمانية مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.

وبدأ ترامب النشر على منصة إكس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ نحو عام، تزامنا مع مقابلة مع مالك الشركة إيلون ماسك.

وخسر ترامب في الأسابيع القليلة الماضية تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي ضد كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي.