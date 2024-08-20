وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية عند 50 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يثبت المركزي التركي الفائدة عند 50 بالمئة.

يقول خبراء الاقتصاد إن تركيز البنك المركزي التركي سيكون على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار.

واتخذ المسؤولون تدابير عدة لتعقيم السيولة الزائدة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة.

وانخفض التضخم السنوي بشكل حاد في الشهر الماضي إلى 61.78 بالمئة، مقارنة بالعام السابق وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.

ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل لدى البنك المركزي متقلباً. ويريد المسؤولون رؤية انخفاض مستدام هناك قبل البدء في مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة. كما أن توقعات الشركات والأسر للتضخم، وهو مقياس رئيسي آخر لدى البنك المركزي، أعلى أيضاً من توقعات المسؤولين.

وأشارت توقعات المركزي التركي للتضخم بحلول نهاية 2024 عند 38 بالمئة، مع هبوطها إلى 14 بالمئة بحلول نهاية 2025.

ويرى المحللون أن هدف 2025 مبالغ فيه للغاية، مؤكدين على الأهمية الحاسمة لمسار خفض أسعار الفائدة في تحقيق هذا الهدف.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.