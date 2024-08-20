وأوضحت النشرة أن الإيرادات العامة في البلاد حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 سجلت نحو 6.2 مليار ريال عُماني (16.1 مليار دولار) منخفضة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بـ 6.34 مليار ريال بالفترة ذاتها من عام 2023؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.

وبلغ الإنفاق العام نحو 5.8 مليار ريال، مرتفعًا بمقدار 120 مليون ريال أي بنسبة 2 بالمئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.

ارتفاع إيرادات النفط

كما أشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و362 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و3 آلاف برميل يوميًّا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بحوالي 15 بالمائة مسجلًا نحو 943 مليون ريال مقارنة بتسجيل مليار و115 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.

وانخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنحو 80 مليون ريال عُماني حيث بلغت مليارًا و882 مليون ريال مقارنة بتحصيل مليار و962 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.