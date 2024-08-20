وقال دينج شيودونغ، المسؤول في الصندوق، لصحيفة ستادي تايمز التابعة للحزب الشيوعي أمس الاثنين، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوف يستجيب "بشكل فعال" لشيخوخة السكان و "يحسِن آلية السياسة لتطوير صناعة رعاية المسنين".

وعلى مدى العقد المقبل، سيتقاعد زهاء 300 مليون صيني، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة.

وتقدر يورومونيتور أن واحدا من كل شخصين يزيد عمرهما عن 65 عاما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيكون من سكان الصين بحلول عام 2040.

وقال دينغ إن الصندوق، الذي تأسس في عام 2000، هو "صندوق احتياطي استراتيجي لاحتياجات الضمان الاجتماعي خلال فترة الذروة لشيخوخة السكان وثقل نظام الضمان الاجتماعي في بلدي".

وأوضح دينغ أن الصين دخلت بالفعل مرحلة شيخوخة معتدلة، مضيفا أن الشيخوخة الشديدة في العقد المقبل تعني أن "أهمية وصعوبة توسيع وتعزيز صندوق الاحتياطي الاستراتيجي غير مسبوقين".

وسيعمل الصندوق على زيادة الاستثمار في سوق رأس المال المحلية، "وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل في شركات في قطاعات استراتيجية وأساسية متعلقة بالاقتصاد الوطني وسبل عيش الناس".

وأضاف دينغ أن الاستثمارات ستزداد في قطاعات الابتكار العلمي والتكنولوجي وتعزيز الإنتاجية الجديدة عالية الجودة، وهي أولويات رئيسية للحكومة.