بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.87 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة الماضية.

وسجل قطاع النفط والغاز أكبر الخسائر على المؤشر القياسي بنزوله نحو واحد بالمئة مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط تراجع المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب من الصين.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.6 بالمئة بقيادة مكاسب سهم إيه.إس.إم.إل هولدينجز بواقع 1.3 بالمئة.

وتترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو والتي من المقرر أن تصدر في 0900 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت أسعار المنتجين الألمان 0.8 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، بما يتماشى مع التوقعات. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القياسي السويدي قبيل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم يوسك بنك 2.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك الدنمركي عن نتائج النصف الأول من العام.