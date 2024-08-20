وارتفع المؤشر نيكي بأكثر من اثنين بالمئة خلال الجلسة قبل أن ينهي التعاملات مرتفعا 1.8 بالمئة عند 38062.92 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ الأول من أغسطس.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 2670.54 نقطة.

واقتفت أسهم التكنولوجيا المحلية أثر نظيرتها الأميركية في الارتفاع مما ساهم في دعم مؤشر القياس الإجمالي، وتواصل وول ستريت التعافي من موجة بيع قوية شهدتها قبل أسبوعين.

وأعادت بيانات أميركية حديثة توقعات الهبوط الناعم لأكبر اقتصادات العالم.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الجمعة في جاكسون هول بحثا عن إشارات حول مسار أسعار الفائدة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، 3.1 بالمئة، في حين ارتفع سهم طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطة بالرقائق 1.6 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب. وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 1.3 بالمئة.

وتُتداول العملة اليابانية قرب 147.29 ين للدولار في أحدث تعاملات، ما دعم شركة تويوتا موتور، التي كسبت ما يزيد عن واحد بالمئة، وغيرها من الأسهم المرتبطة بالتصدير.

ومن أصل 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفعت 204 أسهم وتراجع 20 سهما. ولم يتم التداول على سهم واحد.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 3.6 بالمئة ليكون أكبر الداعمين للمؤشر نيكي.

وهوى سهم سيفن اند آي هولدينجز بأكثر من عشرة بالمئة، لتفقد الشركة بعض مكاسبها أمس الاثنين التي حققتها في أعقاب تلقيها عرض استحواذ من شركة أليمنتاسيون كوس-تار الكندية.