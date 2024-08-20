وفي النسخة التاسعة من مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر "غرينفيلد" الصادر عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence’s)، اجتذبت الإمارات العربية المتحدة أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من بين 108 دولة تم تقييمها.

وسجلت حوالي 84 من هذه الدول درجة مؤشر أعلى من 1.0، مما يعني أن حصتهم من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الجديدة كانت أكبر من حصتهم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بينما سجلت الدول الـ 24 المتبقية درجة أقل من 1.0، مما يعني أنها جذبت استثمارات أجنبية أقل مما يوحي به حجم اقتصادها.

وتقدمت الإمارات العربية المتحدة مركزين عن تصنيفها العام الماضي، مما يعكس كونها الدولة التي شهدت أكبر زيادة (+316) في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لـ "إف دي آي ماركتس". وكان هذا النمو في عدد المشاريع ملحوظًا بشكل خاص في قطاعات خدمات الأعمال والتكنولوجيا والعقارات والمعدات الصناعية.

وتجاوزت دولة الإمارات العربية المتحدة كوستاريكا، التي جاءت في المركز الثالث في مؤشر عام 2024 بعد احتلالها المركز الأول في السنوات الثلاث السابقة على التوالي.

ويعود انخفاض ترتيب الدولة الواقعة في أميركا الوسطى إلى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 بالمئة في عام 2023 وانخفاض طفيف على أساس سنوي في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله في عام 2022.

ودخلت دولة "مونتينيغرو" الصغيرة في البلقان مؤشر عام 2024 لأول مرة (بعد تجاوزها عتبة الإدراج المتمثلة في جذب ما لا يقل عن 10 مشاريع استثمار أجنبي مباشر في السنة)، واحتلت المركز الثاني بتسجيلها درجة 11.3.

وكانت دولة موناكو من الدول الجديدة المشاركة في المؤشر واحتلت المركز الرابع بعد جذبها 10 مشاريع استثمار أجنبي مباشر مع إجمالي ناتج محلي قدره 8.95 مليار دولار في عام 2023. وتم الحصول على جميع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكل دولة من صندوق النقد الدولي، باستثناء أرقام موناكو التي جاءت من البنك الدولي.

وسجل نصف العشرة الأوائل في الترتيب - وهي "مونتينيغرو" وموناكو وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ورواندا - ناتجًا محليًا إجماليًا أقل من 20 مليار دولار في عام 2023، مما يؤكد قدرة الأسواق الأصغر والناشئة على استهداف وجذب مشاريع الاستثمار المباشر الأجنبي لتنميتها.

تم تصنيف ثلاث دول فقط من بين أفضل 20 دولة من حيث أداء الاستثمار المباشر الأجنبي في عام 2023 - سنغافورة المدينة الآسيوية ولاتفيا في دول البلطيق ودولة البرتغال - على أنها اقتصادات متقدمة من قبل صندوق النقد الدولي.

وتم حساب التغييرات في الأداء النسبي للاستثمار المباشر الأجنبي للدول هذا العام من خلال مقارنة النتيجة الجديدة لعام 2023، مع النتائج المنقحة لعام 2022 بناءً على أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار المباشر الأجنبي.

ومن الأمثلة البارزة مركز المقامرة الآسيوي ماكاو، الذي هبط أكثر من غيره في الترتيب هذا العام، من المرتبة 29 إلى المرتبة 78. ويرجع ذلك إلى انخفاض حصة المنطقة الإدارية الخاصة الصينية من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، في حين نما اقتصادها على أساس سنوي بنسبة 80.5 بالمئة في عام 2023 بعد عودة السياح الصينيين بعد وباء كورونا.

وشهد نحو 56 دولة من أصل 108 دول في التصنيف تحسنًا في أدائها النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر. وتضاعفت درجة مؤشر أوزبكستان أربع مرات من 0.96 في عام 2022 إلى 4.68 في عام 2023، وبالتالي تحولت من دولة ذات أداء ضعيف في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة ذات أداء متفوق.

وارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى من 14 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 76 في عام 2023، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وفقًا لـ fDi . وارتفعت أوزبكستان 69 مركزًا في التصنيف إلى المركز 13، مسجلة أكبر صعود في هذه النسخة.

وارتفع إجمالي ست دول في التصنيف بما لا يقل عن 30 مركزًا، بما في ذلك كمبوديا، التي اكتسبت 49 مركزًا لتحتل المرتبة العاشرة، تليها زامبيا والأردن وهندوراس (34 مركزًا لكل منها)، وموريشيوس (30 مركزًا).

ومن بين الدول الـ 27 التي تحسن ترتيبها بما لا يقل عن 10 مراكز، كانت تسع دول تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين كانت أوروبا الناشئة موطنًا لسبع دول.

وكانت روسيا في قاع المؤشر للعام الثاني على التوالي بنتيجة 0.07. وكانت إعلانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في البلاد معدومة تقريبًا منذ حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

الصين، التي انخفض فيها الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، احتلت المركز قبل الأخير بتسجيلها درجة 0.14. ودول أخرى ظهرت في المراكز العشرة الأخيرة من التصنيف هي الجزائر (0.23)، واليابان (0.29)، وإسرائيل (0.40)، والأرجنتين (0.41)، وإثيوبيا (0.42).

على الرغم من جذبها أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، احتلت الولايات المتحدة المرتبة 100 من أصل 108 دولة، بتسجيلها درجة 0.44 في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر. ويعكس ذلك موقعها كأكبر اقتصاد في العالم، حيث يمثل 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي مقارنة بـ 11.5 بالمئة من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.