وذكر البنك في بيان أن الدين العام بلغ خلال يونيو الماضي 1.624 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) محققا بذلك مستوى تاريخيا جديدا بعد نموه بواقع 24.8 مليار يورو (27.4 مليار دولار) في يونيو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (1.5 بالمئة) ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق في مارس الماضي عند 1.613 تريليون يورو.

وأضاف المركزي الإسباني أن الدين العام نما في العام الماضي بنسبة 3.6 بالمئة مع قرابة 56.3 مليار يورو (حوالي 62 مليار دولار) نتيجة ارتفاع النفقات الناجمة عن أزمة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والحرب في أوكرانيا وتضخم الأسعار.

ويتجاوز الدين العام هدف الحكومة الإسبانية للعام بأكمله حيث تتطلع إلى خفضه إلى نسبة 105 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 وإلى نسبة 103.6 بالمئة في عام 2025.