تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2505.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2543.90 دولار.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024، مع رفض أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم مخاوف الركود.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويتطلع السوق الآن إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في يوليو والمقرر الأربعاء، وخطاب رئيس البنك جيروم باول بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية الجمعة في ندوة جاكسون هول لمزيد من الإشارات بخصوص مسار أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الاثنين إن أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "ربما تكون الفرصة الأفضل، وربما الأخيرة"، وناشد جميع الأطراف المعنية التوصل إلى الاتفاق.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.39 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.41 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.25 دولار.