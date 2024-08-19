وقالت الشركة إن إيراداتها التشغيلية في الفترة من يناير إلى يونيو قد بلغت 2.9 مليار جنيه، محققة صافي ربح 817 مليون جنيه بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، مقارنة مع خسارة 146 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023.

وعزت الشركة النتائج إلى ما وصفته "بالأداء القوي لكل من قطاعي بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، مما أسفر عن نمو هامش صافي الربح التشغيلي إلى 64 بالمئة".

وخلال الربع الثاني من 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية 1.6 مليار جنيه، بزيادة سنوية 822 بالمئة، وبلغ صافي الربح التشغيلي مليار جنيه بزيادة 62 بالمئة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة داليا خورشيد في بيان "الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري... شهادة على مواصلة مسار النمو المالي في ضوء التوجهات الاستراتيجية التي تنفذها الإدارة، ومن بينها التوسع بأنشطة الشركة في قطاعات محورية مثل التمويل العقاري، ورأس المال المخاطر... المردود الإيجابي لعملية التحول التي شهدتها بلتون تجاوز النتائج المستهدفة".

وأضافت "بلتون القابضة أحرزت تقدما ملحوظا خلال النصف الأول من العام على صعيد التوسع بأنشطتها"، مشيرة إلى موافقة هيئة الرقابة المالية على منح الشركة ترخيص نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة مع سي.آي فنتشر كابيتال لإدارة صندوق استثماري بثلاثين مليون دولار.

وسجل بنك الاستثمار التابع للشركة إيرادات تشغيلية بلغت 471 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2024، بنمو سنوي 327 بالمئة، وهو ما يمثل 16 بالمئة من إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة.