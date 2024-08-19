وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والاهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".

ونفى العوادي "ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود"، مشيرا الى أن "التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن".

وأكد ان "الشحنة الجديدة ستحمل خلال الأيام القادمة.