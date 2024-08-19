وقالت شركة الماجد للعود في بيان إنها ستبيع 7.5 مليون سهم في طرح عام أولي وإن السعر النهائي سيتحدد من خلال عملية بناء سجل الاوامر المقرر إجراؤها بين 25 و29 أغسطس آب.

ولم تحدد الشركة موعدا لبدء تداول الأسهم، وقالت "لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح" وإنها ستوزعها على المساهمين البائعين.

شهدت منطقة الخليج فورة من عمليات الطرح العام الأولي في الأعوام القليلة الماضية في ظل سعي حكومتي السعودية والإمارات على وجه التحديد إلى تنمية أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات.

وقررت عدة شركات خاصة أيضا إجراء طرح أسهم فيها هذا العام، منها سبينس دبي، صاحبة امتياز سلسلة سبينس للمتاجر الكبرى في الإمارات.

تأسست الماجد للعود في 1956 ونمت منذ ذلك الحين لتمتلك 237 متجرا في السعودية و49 متجرا آخر في منطقة الخليج حتى نهاية العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحا 767 مليون ريال (حوالي 204.4 مليون دولار) العام الماضي، مع تسجيل هامش ربح 66.6 بالمئة.

وأظهرت بيانات من شركة الاستشارات إي.واي أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت 2.64 مليار دولار من 14 عملية طرح عام أولي في الربع الثاني من العام، مع ارتفاع كل من إجمالي عمليات الطرح والعائدات منها مقارنة بالعام السابق.

وأفادت تقارير أيضا بأن شركة العربية للعود لبيع العطور بالتجزئة تتطلع إلى إدراج أسهم فيها بالبورصة السعودية وأنها استعانت ببنوك لمساعدتها في عملية الطرح العام الأولي.