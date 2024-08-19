وكان السيسي أصدر قرارا في أغسطس 2022 بتعيين عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، للمرة الأولى خلفا لطارق عامر، ثم تم تجديد تعيينه لمدة عام آخر.

وأشرف المصرفي المخضرم في مارس على تحرير سعر الجنيه في إطار برنامج قرض موسع مع صندوق النقد الدولي.

وفي نوفمبر 2023، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، وهو القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارا من الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وحينها تم استحداث منصب جديد وهو "مساعد محافظ البنك المركزي"، وقال البنك المركزي إنه تم تعيين محمد أبو موسى في منصب مساعد محافظ البنك المركزي، ليكون بذلك أول من يشغل هذا المنصب.