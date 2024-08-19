وقالت الشركة التي اختارت دبي للتوسع عالمياً، إنها مستعدة لتقديم خدماتها في دولة الإمارات عبر شركة Sterling Financial Services المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لجذب المزيد من العملاء للتدوال في أواق الفوركس.

وأوضحت الشركة أنها اختارت دبي مقراً لانطلاقتها، باعتبارها مركز أعمال عالمي مع نظام مالي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتوسعة، لاسيما أن البيئة التنظيمية التقدمية للمدينة والتزامها بتعزيز الابتكار المالي يتماشى مع مهمة الشركة في تقديم خدمات وساطة لا مثيل لها.

وأكدت أن التواجد في دبي يتيح الاستفادة من الأسواق المالية النامية بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، قال ديفيد بيلي المؤسس والمدير: "إن الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم الخدمات لسكان الإمارات هو إنجاز كبير للشركة، ولهذا السبب تعاونا مع Sterling Financial Services التي تعمل محليًا في الصناعة لأكثر من 30 عامًا".

وأضاف: "هذا الترخيص لا يمكننا فقط من العمل في واحدة من أكثر المراكز المالية ديناميكية في العالم، بل يتماشى أيضًا مع رؤيتنا الاستراتيجية للتوسع العالمي، كما أن وجودنا في دبي سيعزز قدرتنا على تقديم خدمات وساطة محلية عالية الجودة للعملاء في الشرق الأوسط".

وكشف بيلي، أن المكتب الجديد للشركة في دبي سيكون بمثابة المركز الرئيسي للعمليات، ليس فقط في الشرق الأوسط بل على مستوى العالم.

وأوضح أن التوسع في دبي هو عنصر حاسم في استراتيجية النمو طويلة الأجل. باعتبارها مركزًا ماليًا في المنطقة الزمنية المثالية، كما تسهل دبي على الشركات الناشئة فيها التوسع عالميًا، ونطمح إلى أن نصبح علامة تجارية معترف بها في صناعة الفوركس وعقود الفروقات.

وقال :"نحن حاليًا في عملية التقدم للحصول على تراخيص من الفئة الأولى المتعددة، مع موعد متوقع بحلول منتصف 2025 من خلال تأسيس حضور قوي في الأسواق المالية الرئيسية حول العالم، نهدف إلى تقديم وصول لا مثيل له لعملائنا إلى الأسواق المالية العالمية".

وأشار في حديثه إلى أن الشركة تقوم حالياً بعملية توظيف مستمرة لجذب أفضل المواهب المحلية، من خلال بناء فريق من المحترفين المهرة الذين يعرفون السوق الإقليمية، بهدف تقديم خدمات وساطة من الدرجة الأولى التي تلبي وتتجاوز احتياجات عملائهم في المنطقة، وهذا هو المفتاح للنمو المستمر.

طلب متزايد

وقال بيلي: "الشرق الأوسط يقدم فرصًا هائلة، خاصة في القطاع المالي. هناك طلب متزايد على منصات التداول الجيل القادم وخدمات الوساطة، ونحن في وضع جيد لتلبية هذا الطلب. منصاتنا التداولية المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع التزامنا بالشفافية ورضا العملاء، ستمكننا من الحصول على حصة كبيرة من السوق وتأسيس أنفسنا كوسيط رائد في المنطقة".

وأضاف: "لدينا في فريقنا فادي رياض ككبير استراتيجي الأسواق الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فادي لديه خلفية متميزة في القطاع المالي، حيث عمل مع وسطاء فوركس من الدرجة الأولى والقطاع المصرفي الإماراتي" كما سيتولى فادي قيادة فريقنا في المنطقة للوصول الى اعلى مستويات الاحترافية.

وأكد أن الشركة بصدد إطلاق منتجات مخصصة للسوق المحلي، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 1000 زوج فوركس، مؤشرات، سلع، عقود فروقات الأسهم، عملات رقمية، سندات، وصناديق تداول، لتلبية احتياجات التداول المتنوعة للمتداولين على جميع المستويات والأساليب.