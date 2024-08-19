وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.77 بالمئة عند 37388.62 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب دامت خمسة أيام وقادت المؤشر للصعود بنسبة 8.7 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير المحللين لدى أوكاسان سيكيورتيز "كان من المتوقع أن ينخفض المؤشر نيكي هذا الأسبوع بعد ارتفاعه الحاد، لكن مكاسب الين مقابل الدولار خلال الجلسة عجلت بهذا التحرك".

وأوضح "تشير تحركات اليوم إلى أن السوق ستظل متقلبة لبعض الوقت".

وتراجع الدولار بشكل عام وهبط بقوة مقابل الين على وجه الخصوص في ظل توقعات المتعاملين بأن يظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يوليو نبرة تميل للتيسير النقدي فضلا عن ترقب خطاب رئيس المجلس جيروم باول المقرر في جاكسون هول.

وفقد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.11 بالمئة ليدفع المؤشر نيكي إلى التراجع. وخسر سهم فانوك لصناعة الروبوتات 3.23 بالمئة.

وخالف سهم سيفن اند آي هولدينجز الاتجاه ليقفز 23 بالمئة إلى أعلى مستوى يومي له، بعد أن أعلنت الشركة، التي تدير سلسلة متاجر سيفن-إليفن في البلاد، تلقيها عرض استحواذ مبدئيا من شركة أليمنتاسيون كوس-تار الكندية.

وقالت سيفن اند آي إنها شكلت لجنة خاصة لمراجعة العرض، لكن اللجنة ومجلس الإدارة لم يتخذا أي قرار.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، انخفض 191 سهما وارتفع 22 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة إلى 2641.14 نقطة، في ظل انخفاض سهم تويوتا موتور 3.06 بالمئة.