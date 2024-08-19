وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك الاستثماري احتمالية حدوث ركود في أميركا من 15 بالمئة بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في يوليو، مما أثار مخاوف من الركود.

وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، في مذكرة يوم السبت: "لقد خفضنا الآن احتمالنا من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك بشكل رئيسي لأن البيانات الخاصة بشهر يوليو وأوائل أغسطس التي صدرت منذ الثاني من أغسطس لا تظهر أي علامات على الركود".

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأميركية الصادر الخميس انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ شهر واحد في الأسبوع السابق، بينما كشفت بيانات منفصلة نشرت في نفس اليوم عن زيادة مبيعات التجزئة بأكبر قدر لها منذ عام ونصف العام في يوليو.

وقال هاتزيوس إنه إذا بدا تقرير الوظائف لشهر أغسطس "جيدًا بشكل معقول"، فإنه سيخفض احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 15 بالمئة.

وشدد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، لكنه لم يستبعد خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس إذا جاء تقرير الوظائف دون التوقعات.