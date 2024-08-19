تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2501.19 دولار للأونصة. وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 2509.65 دولار للأونصة الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2540 دولارا للأونصة.

أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن بناء المساكن العائلية الواحدة في الولايات المتحدة انخفض في يوليو مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المساكن مما أبقى المشترين المحتملين على الهامش، الأمر الذي يشير إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض.

وفي الأسبوع الماضي، أدت أرقام مبيعات التجزئة القوية وطلبات إعانة البطالة التي جاءت أقل من المتوقع، إلى جانب بيانات التضخم المعتدلة، إلى استعادة الثقة في أكبر اقتصاد في العالم.

ويثق المتعاملون في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في الثامن عشر من سبتمبر، وينصب التركيز الآن على حجم الخفض. وهم يقدرون احتمالات بنسبة 75.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمالات بنسبة 24.5 بالمئة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة الأسواق التابعة لسي.إم.إي.

ومن المرجح أن تعمل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وستترقب السوق الآن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأميركي في يوليو يوم الأربعاء وكلمة رئيس البنك جيروم باول حول التوقعات الاقتصادية الأميركية الجمعة تلمسا لمزيد من المؤشرات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 28.94 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 953.06 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 943.46 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".