وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية إن العقد، البالغ مدته 12 شهرا، يتعلق بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مبان جاهزة تشمل وحدات سكنية ومبان داعمة مثل مسجد وقاعات طعام وعيادة طبية وصالة رياضية.

كما يتضمن العقد أعمالا مدنية لخدمة معسكر الموظفين.

وأضاف البيان أن المشروع سيتم على مرحلتين، الأولى تبدأ على الفور، بينما تكون الثانية "بناء على موافقة العميل ووفقا للشروط التعاقدية".