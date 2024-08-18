وذكر المصرف في بيان: "يندد مصرف ليبيا المركزي بحادثة اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم، من قبل جهة مجهولة من أمام بيته صباح الأحد، وتهديد بعض المسؤولين بالخطف".

وأضاف المصرف أنه يرفض ما وصفها بـ"الأساليب الغوغائية والتي تهدد سلامة موظفيه واستمرار عمل القطاع المصرفي في البلاد".

وزاد: "نؤكد على إيقاف أعمال المصرف كافة وإداراته ومنظوماته.. ولن يتم استئناف العمل إلى أن يتم الإفراج عن مسلم وعودته للعمل".

وبينما لم يشر مصرف ليبيا إلى خلفية الاختطاف، إلا أنه يأتي في أعقاب بيان لمجلس النواب في البلاد، أكد فيه رفضه "محاولات عدد من الأشخاص السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين".

وأضاف البيان أن تلك المحاولات بدأت بالتحريض على اقتحام مقر المصرف، "ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظه الصديق الكبير بالقوة والتهديد".

وبعد مرور 9 سنوات على الانقسام، أعلن المصرف، في 20 أغسطس 2023، عودته كمؤسسة "سيادية واحدة"، مشددا على حرصه على معالجة آثار انقسامه.