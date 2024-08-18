وذكر البنك المركزي أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة (15.3 مليار يورو) ونمو الأصول السائلة للخزانة (13.5 مليار يورو، إلى 45.5 مليار يورو).

وفي الوقت نفسه، قال بنك إيطاليا إن الإيرادات الضريبية في يونيو بلغت 42 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.9 بالمئة (3.8 مليار يورو) مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023.

وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2024، بلغت الإيرادات الضريبية 248.8 مليار يورو، بزيادة 7.5 بالمئة (17.5 مليار يورو) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.