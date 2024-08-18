وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع جذور الواقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من 60 ألف طن إلى 120 ألف طن.

وأضاف البيان أن تمويل المشروع سيتم بشكل رئيسي من صناديق التمويل الحكومية، والقروض المصرفية، وجزء من محصلات استثمار صندوق الاستثمارات العامة في الشركة، متوقعا الانتهاء من إنشائه في الربع الرابع من 2026.