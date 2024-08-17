وأضافت بافاريان نورديك، وهي واحدة من شركات الأدوية القليلة التي تنتج لقاحا مضادا لجدري القردة، أنها أبلغت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقدرتها على تصنيع 10 ملايين جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2025 وتوريد ما يصل إلى مليوني جرعة في العام الحالي.

وقالت الشركة إنها تعمل على توسيع شبكة إنتاجها لتشمل أفريقيا، وإنها مستعدة للعمل مع المراكز الأفريقية وكذلك مع منظمة الصحة العالمية لجعل اللقاح في متناول جميع البلدان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي داء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين.

وجرى تسجيل 27 ألف حالة إصابة وأكثر من 1100 حالة وفاة، معظمها بين الأطفال، في الكونغو منذ بدء التفشي الحالي للمرض في يناير 2023.